◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル、２着までに日本ダービーの優先出走権）追い切り＝４月２２日、美浦トレセンオルフセン（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父キズナ）は戸崎圭太騎手が騎乗してＷコースで６ハロン８４秒５―１１秒１を馬なりでマーク。斎藤誠調教師は「ジョッキーの感触も申し分ないとのことでしたし、しまいの反応も良かったです」と納得の表情を浮かべた。報知杯弥生賞ディー