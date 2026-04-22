映画『ミステリー・アリーナ』完成披露試写会に、主演の唐沢寿明さんをはじめ、芦田愛菜さん、野間口徹さん、玉山鉄二さん、浅野ゆう子さんら豪華キャスト陣が登壇。堤幸彦監督も交え、舞台挨拶を行いました。 【写真を見る】【 唐沢寿明 】今回の役は「最後まで救いがない」特徴的なアフロで「頭がちっちゃくなった」BGMに乗ってノリノリで登場した唐沢さんは、?ぜひ楽しんで帰ってください！?と、陽気に挨拶。野間