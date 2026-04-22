現役引退を表明したフィギュアスケートの“りくりゅうペア”が22日午後、今シーズンの最優秀選手に贈られるスケーター・オブ・ザ・イヤーなど2冠に輝き、授賞式が行われました。2月に行われたミラノ・コルティナオリンピックでは歴代最高得点をたたき出し、フィギュア界の歴史に残る金メダルとなりました。エキシビションでは、演技を終えるとオリンピックに別れを告げるかのように、リンクに描かれた五輪マークにそっと触れていま