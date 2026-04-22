◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２２日・横浜スタジアム）ＤｅＮＡの佐野恵太外野手がプロ野球５４２人目の通算１０００試合出場を達成した。この日は「４番・一塁」でスタメン出場し、第１打席は先制の２点適時打、第２打席は右越えソロ。第３打席は四球と存在感を示している。５回の攻撃を終え、試合が成立した直後には拍手で祝福された。山本から記念達成のボードを渡されると笑顔で高々と掲げていた。佐野は明