日本スケート連盟は22日、都内で今季の優秀選手表彰祝賀会を開催した。フィギュア女子でミラノ・コルティナ五輪の銀など五輪4つのメダルを獲得した坂本花織（シスメックス）は今季限りでの現役引退に際し、特別功労賞も贈られた。坂本は壇上で「自分に甘いので、一人ではここまで来られていない。バシバシ、ビシビシ、厳しく指導してくださった先生方のおかげで強くなれた」と会場を笑わせ「たくさんの方のサポートがあったか