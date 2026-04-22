交差点で警察官が見たのは、猛スピードで縁石に突っ込み大ジャンプする車です。イギリス東部の高速道路をふらふらと走る不審な車。警察官の停止命令を無視して逃走を始めます。次第にスピードを上げ、何と、時速約220kmで逃げ続けます。しかし、この先には交差点が…。そして縁石に突っ込み、ジャンプして道路にたたきつけられながら回転。ドライバーの男は確保され、飲酒運転などの罪で収監されることになりました。