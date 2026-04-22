◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２２日・前橋）巨人は２回、中日の拙守連発のスキにつけ込み、一挙４点のビッグイニングで先制した。１死二塁、９番の先発竹丸がプロ初安打の中前安打で一、三塁とし、１番・佐々木が右前適時打で先制。なお１死一、二塁で２番・キャベッジの遊ゴロで６―４―３の併殺と思われたが、二塁・田中の一塁送球がすっぽ抜けて一塁・阿部がベースから離れて捕球してセーフに。記録に残らない「エ