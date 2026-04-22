◇セ・リーグ広島―ヤクルト（2026年4月22日マツダ）今季初登板初先発の広島・大瀬良は5回2失点で降板した。投手陣最年長のベテランは3月5日の練習中の右ふくらはぎ痛で、開幕は2軍スタートとなった。同26日のファーム・リーグ、ソフトバンク戦で実戦復帰。4月10日の同阪神戦では先発で6回2/3を1失点など計3試合登板で0勝1敗、防御率2・30という二軍で安定した投球を続けて一軍合流し、この日を迎えた。相手のヤクルト