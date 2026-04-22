政府は２２日、成長戦略を議論する「日本成長戦略会議」（議長・高市首相）を開き、政府が定めた八つの分野横断的な課題で取り組む政策や目標を公表した。成長分野への就業を促し、今後５年で労働生産性を１５％向上させるほか、育児や介護による離職を減らすため、家事支援サービスの国家資格の創設が柱となる。八つの課題のうち「労働市場改革」は、人手不足で経済成長が抑制されないよう、社会人の教育訓練や転職の支援、女