黒い皿が透けて見えるほど薄くカットされた肉。これは生ハムではなく、しゃぶしゃぶチェーン「しゃぶ葉」で提供された豚ロースです。SNSでは「ウワサの薄すぎ肉マジで来た！」「これが幻の“スケル豚（トン）か…」と、薄すぎる肉を確認したという投稿が相次ぐ事態に。実際に19日（日）に東京都内の店舗を訪れたという男性は、肉の薄さに衝撃を受けたといいます。4月19日に来店した男性：ここまで透ける肉は初めて見たので、かなり