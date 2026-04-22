【漫画】本編を読む『慰謝料1億円をクズ旦那に払わせる作戦』（薄荷通：漫画、サレ妻美奈子：原作/KADOKAWA）は、タイトルのインパクト通り、夫の裏切りによって人生を壊されたサレ妻が徹底的な反撃を決意する復讐ドラマだ。主人公は41歳の主婦・美奈子。ある日、彼女のもとに「あなたの夫は浮気しています」という匿名のメールが届く。送り主は不明だが、そこには夫・一起が新宿のバーの女性と関係を持っているという具体的な情