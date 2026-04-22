【モデルプレス＝2026/04/22】女優の長谷川京子が4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。彩り豊かな手作り弁当を公開した。【写真】47歳女優「センスを感じる」丁寧に詰められたわっぱ弁当◆長谷川京子、曲げわっぱ弁当を公開長谷川は「おはようございます」とつづり、木目が美しい曲げわっぱに詰められた弁当を投稿。メインの大きなから揚げを中心に、にんじんとツナの副菜、ブロッコリー、ゆで卵、ワカメご飯が詰められた