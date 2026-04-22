【モデルプレス＝2026/04/22】タレントの川崎希が4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーが作った弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】38歳3児のママタレ「もはや職人」飾り切りしたウインナーなど夫手作りの弁当公開◆川崎希、アレクの手作り弁当公開川崎は「きょうもアレクverのお弁当」とつづり、アレクサンダーが家族のために用意した手作り弁当を公開。マカロ