メ～テレ（名古屋テレビ） 自宅に性別が分からない遺体を遺棄したとして、岐阜県七宗町の66歳の女が逮捕されました。遺体は母親の可能性があります。 死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、七宗町の無職、長島喜和子容疑者（66）です。 警察によりますと、長島容疑者はおととし夏ごろから4月22日まで、自宅に性別が分からない遺体を遺棄した疑いがもたれています。 調べに対し長島容疑者は「間違いありません」と容