耳にした瞬間、曲が描く物語に誘われる稀有な歌声で愛されてきた鈴木雅之さんが、ソロデビュー40周年を迎えた。粋という言葉が似合う生き方や姉弟のストーリーに注目です。男性とのデュエットはヴォーカルバトル。女性と歌うのはエスコート大人の色気と、情景が浮かぶムードを纏った歌声で、世代を超えて多くの人を魅了してきた歌手の鈴木雅之さん。ソロデビューシングル『ガラス越しに消えた夏』の発売から40年、そして今年70歳を