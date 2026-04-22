4月19日、仙台市のマンションなどが立ち並ぶ住宅街にまで現れた「クマ」。岐阜県山県市では4月21日午前10時頃、小学校の近くでクマが目撃されました。 【写真を見る】｢1メートルから80センチほどのクマが目の前に｣ 冬眠終わり…出没相次ぐ 岐阜の小学校近くで目撃 猟友会が箱わなを仕掛ける対策も （山県市立桜尾小学校 森川勝介校長）「教頭と共に現場の確認をしに行ったところ、体長約1メートルから80センチほどの