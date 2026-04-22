母の日の贈り物に、心まで満たされる上質なスイーツを選んでみませんか？トシ・ヨロイヅカから、季節限定の新作パウンドケーキが登場。紅茶の華やかな香りとフルーツのやさしい甘みが重なり、特別なひとときを演出してくれます。大切な人へ感謝の気持ちを届けるギフトとして、今年の母の日にぴったりの一品です♡ 紅茶香る上品なパウンドケーキ 新作「ボヌール」は、アールグレイ