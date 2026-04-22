公正取引委員会による官製談合の認定を受け、特殊会社「首都高速道路」の寺山徹社長は22日、東京都内で記者会見し「公共インフラの維持管理を担う企業として、極めて重く受け止めている。深くおわび申し上げる」と述べた。談合に関与したのは社員だとし、厳正に処分すると説明。自身の役員報酬の自主返納も明らかにした。同社によると、談合が認定された清掃などの業務の発注総額は約255億円で、落札率の平均は97％台だった。