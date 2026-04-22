英自動車大手ジャガー・ランドローバーの日本法人は２２日、一部改良したスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ディフェンダー」を報道陣に公開した。新たにプラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）も導入し、顧客層の拡大を図る。改良モデルでは、新デザインのヘッドライトを採用。一部グレードには、悪路でも速度を自動調整する「アダプティブオフロードクルーズコントロール」を標準装備した。価格は税込み８９９万円からとなる。日