◇セ・リーグ巨人―中日（2026年4月22日前橋）巨人の2年目・石塚裕惺内野手（20）が「3番・遊撃」でプロ初スタメン出場し、プロ初打点をマークした。1点を先制した直後の2回2死一、三塁で、ドラフト2位左腕・桜井のカーブを捉え、右翼フェンス直撃の2点三塁打。「1打席目のチャンスで流れを止めてしまい悔しかった。次の打席もチャンスで回してくれたので、何とか取り返したかったので積極的にいきました。風にも乗って