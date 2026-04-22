Aぇ！groupの佐野晶哉さんが、NHK連続テレビ小説『風、薫る』に出演し話題を集めています。佐野さんは、同ドラマに4月14日の放送回から本格的に登場。見上愛さんが演じる主人公の1人・りんのよき相談相手となる「シマケン」こと島田健次郎役で出演しています。『風、薫る』はどんな朝ドラ？現在放送中の『風、薫る』は、見上さんと上坂樹里さんがダブル主演を務め、原案に田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中