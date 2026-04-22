人気声優・伊藤美来さんの最新フォトブック『みっくぶっくらいぶらりー』（主婦の友社）が4月23日にリリースされます。【写真】声優界No.1グラビアンは色気ムンムン豊満バスト支える小さめ三角ビキニ肩見せ流し目の浴衣姿にクラクラこれまで伊藤さんが読者のリクエストに応えて集めてきた物語を、一冊の「図書館（ライブラリー）」に見立てて再編集した集大成。表紙＆特典画像が公開されました。表紙カットは全３種。通常版は