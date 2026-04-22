100万円を普通預金に入れっぱなしは「もったいない」のか？普通預金は、いつでも引き出せるという大きなメリットがあります。そのため、金額の多い・少ないにかかわらず、そのまま入れっぱなしにしている人も少なくありません。確かに、普通預金よりも金利の高い金融商品は存在します。しかし大切なのは、「いくらまで普通預金に置いておくべきか」を決めておくことです。いくらまで普通預金に入れておくべき？目安となるのは、「