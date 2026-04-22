会社員Aさんは「そろそろ結婚したい」と感じながらも、仕事が忙しく出会いの機会がなかなかありませんでした。そこから一念発起して結婚相談所に登録したのは、33歳のとき。パートナーの条件には「年収600万円以上」「大卒」「同年代」といった条件を設定していました。【漫画】警察官「助手席の女性がシートベルトをしていません」男「妻の姿が見えたんですか？」背筋が凍った深夜の検問その後、実際にマッチングした男性の中に