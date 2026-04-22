俳優の土屋太鳳さんは4月21日、自身のInstagramを更新。俳優の野間口徹さんを絶賛したところ、ファンからも「もはや『怪優』」「どこで見てもすごい」といった声が寄せられています。【写真】共演俳優を絶賛した土屋太鳳「お二人の熱演にそんなエピソードが」土屋さんは、出演中のドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）の撮影エピソードを紹介。「ゲストとして出演してくださった #野間口徹 さんの演技が本当に