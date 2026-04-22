岡田准一×ディフェンダーの2ショットジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社は2026年4月22日、DEFENDER ブランド・アンバサダーに俳優の岡田准一さんを起用したと発表。就任発表会を実施しました。あわせてオリジナルブランドムービーの制作・公開も発表され、2026年4月24日（金）から26日（日）にかけて東京・高輪ゲートウェイシティで開催されるポップアップイベント「DEFENDER BRAND EXPERIENCE AT TAKANAWA GATEWAY