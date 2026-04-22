fav meが4月17日、グループ公式Instagramを更新。『30時間限界突破フェス』（ABEMA）で共演したお笑いコンビ・スカチャンのヤジマリー。との共演動画を公開した。 （関連：【画像】fav me＆ヤジマリー。でワンチュッダンス） 同番組のグランドフィナーレ企画「最強バズりソング歌謡祭」に出演したfav me。動画では、新曲「Eye to eye！」に合わせメンバーが列を成してダンスをする“フレフレ