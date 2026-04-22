きょう山形大学で、この春入学した学生たちを対象に朝ごはんが提供されました。 【写真を見る】「本当にありがたい」 山形大学で100円朝食満足感があり栄養もとれる！ 食堂は大賑わいであっという間に完売！ その名も「１００円朝食」！お財布にも、お腹にも嬉しい取り組みに食堂には笑顔があふれていました。 午前８時前。山形大学小白川キャンパスの食堂に続々と学生が訪れます。 皆さんのお目当ては・・・朝ごはん！値段