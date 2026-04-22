現地４月21日に行なわれたフランス・カップ準決勝、RCランス対トゥールーズの一戦で思わぬ珍事が起きた。初制覇を狙うホームのRCランスがトゥールーズを４−１を撃破。1997-98シーズン以来、28年ぶりの決勝進出を決めたなか、その直後に驚きの瞬間が訪れる。タイムアップのホイッスルが鳴った瞬間、喜びを抑えきれなかった大勢のRCランスサポーターがピッチへとなだれ込み、一瞬にしてフィールドが埋め尽くされたのだ。こ