「ＤｅＮＡ−阪神」（２２日、横浜スタジアム）珍しい場内アナウンスが流れた。５−５の四回。公式戦初の三塁守備へ就いたＤｅＮＡ・度会がフェンス際のファウルを捕球した際にネットに接触した指を痛め、治療のためベンチへ下がった。しばらく時間がたち状態が心配された中、再度治療のアナウンスが入っている途中で、度会が元気にグラウンドへ帰還。「サードの度会選手、ただいま…」と言いかけた放送員が「戻って参りま