アメリカ国旗をなびかせながら、さっそうと空から降りてきたスカイダイバー。しかし次の瞬間、スタジアムの巨大なスコアボードに接触。宙づり状態になってしまいました。アクシデントがあったのは、アメリカ東部にあるバージニア工科大学のスタジアム。アメリカンフットボールの試合を見るために、観客席には多くの人が詰めかけていました。大学側の声明によると「3人のスカイダイバーのうち、1人がコースを外れてスタジアムのスコ