愛知出身のロックバンド・緑黄色社会と「青柳ういろう」「カエルまんじゅう」などの青柳総本家がコラボレーションし、数量限定パッケージの『緑黄色社会×青柳ういろうひとくち9個入』が、24日から販売されることが決まった。【画像】緑黄色社会オフィシャルキャラ「ブロッコリー」＆「カリフラワー」が「ういろう」を持つ緑黄色社会が、4月25・26日にAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催する対バンイベント『緑黄色