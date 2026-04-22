俳優のトリンドル玲奈（３４）が２２日、都内で行われた映画「ミステリー・アリーナ」（５月２２日公開）の完成披露試写会に登場した。２月２２日に第一子の出産を発表後、初の公の場。まだ２か月ほどだが、すらりとした脚は健在だった。首元を結んだ純白のドレスもキュートで、芦田愛菜、三浦透子と並んで美の共演を見せた。夫は俳優の山本直寛（３１）。