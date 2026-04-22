超党派の国民会議はきょう（22日）、実務者による会合を開き、食料品の消費税ゼロ％をめぐって外食産業や農林水産業の関係団体からヒアリングをおこないました。外食産業からは外食も消費税ゼロの対象とするなど支援を求める声があがりました。国民会議のもとに設置された実務者会議はきょう、食料品の消費税をゼロ％にした場合の課題を洗い出すため、日本フードサービス協会などの外食産業の団体や全国農業協同組合中央会など農林