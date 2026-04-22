京都府南丹市で男児の遺体が遺棄された事件についてです。警察は、きのう（21日）きょう（22日）と、2日連続で市内のため池を捜索しています。記者「安達容疑者の自宅から車で20分ほどの距離にある池で、捜査員がボートを浮かべて水の中で捜査している様子がうかがえます」動きがあったのは、京都府南丹市内にある、ため池です。記者「捜査員が青い道具を水の中に入れて、水の中を見ている様子がうかがえます」箱めがねを使って、