谷本歩実さん日本パラリンピック委員会（JPC）は22日、10月の愛知・名古屋アジアパラ大会の日本選手団副団長に、柔道女子で五輪2連覇し、JPCで強化本部長を務める谷本歩実さん（44）が就任すると発表した。同日の運営委員会で決まった。JPCによるとパラの国際総合大会で、日本の副団長をオリンピアンが担うのは初めて。谷本さんとともに副団長を務めるJPCの滝沢幸孝事務局長（54）は「（谷本さんには）オリパラ一体を実践して