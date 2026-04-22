俳優の堺雅人（52）が22日、TBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演し、下積み時代に“ブーイング”を浴びた経験を明かした。男性5人組グループ「ゴスペラーズ」は早大時代からの友人で、堺がブレークする前の若手の頃はツアーに参加していたという。ライブ演出を担当したのが堺が所属する劇団の演出家だったという縁もあり、「ライブに出させてもらったことがあるんですよ、前説で。侍の格好をして立ち回り