真っ赤な炎に包まれた2階建てのアパート。骨組みが浮かび上がり、激しく燃えています。21日昼ごろ、新潟・三条市で上がった火の手。「屋根裏が燃えている」と119番通報したのはアパートの住人でした。現場は周りにも家が立ち並んでいて、密集している場所です。火が出た当時の様子について、近くの住人は「最初は下の方だけだったが、数分もしないうちに全部に火が回っていた」と話します。この火事で、アパートの1階に住む40代の