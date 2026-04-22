大和警察署（資料写真）神奈川県大和市立引地台小学校で通知表に記載する学習記録などの文書が紛失した問題を巡り、大和署は２２日、私印偽造・同不正使用と偽計業務妨害の疑いで、同校に勤務する横浜市瀬谷区阿久和南４丁目、教員の男（４３）を逮捕した。逮捕容疑は、昨年３月１５日、「なぜこのような流出（文書の紛失）が起きたのか説明を求める。個人情報の管理が不十分であることに不安と憤りを感じる」との文書などを同