新製品の注目ポイント！特徴1：35mmとも50mmとも違う、使いこなしがいのある40mm特徴2：レンズは防塵防滴構造、フッ素コーティングも特徴3：LUMIX S9とベストマッチのサイズ感パナソニックは4月22日、Lマウント対応の単焦点レンズ「LUMIX S 40mm F2」（S-S40）を発表した。開放F2と明るいレンズながら小型軽量に仕上げ、小型ミラーレス「LUMIX S9」との組み合わせに最適とする。希望小売価格は62,700円で、発売は6月中旬の予定。カ