◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２２日・エスコンフィールド）楽天が５回に反撃した。３点を追いかける５回２死一、三塁。小郷が投手・加藤のグラブをはじく遊撃への内野安打を放ち、１点を奪う。さらに２死一、二塁では、小深田の打球が遊撃・水野の失策を誘い、好機を拡大。２死満塁で辰己の打球を三塁・郡司が適時失策。１点差に迫った。試合前時点でチームは首位のソフトバンクとオリックスを０・５ゲーム差で追いかける