球団史に刻む一発が、シンシナティを熱くしている。米メディア「ヤードバーカー」が報じたのは、レッズのエリー・デラクルーズ遊撃手（２４）が、球団の象徴だった故ピート・ローズ氏（享年８３）の現役時代を上回る記録を打ち立てたという話題だ。デラクルーズは２１日（日本時間２２日）、敵地レイズ戦に「３番・遊撃」で出場し、２本塁打を含む６打数３安打５打点の大暴れ。レッズは１２―６で快勝し、連勝を５に伸ばしてナ