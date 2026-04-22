◆パ・リーグロッテ―オリックス（２２日・ＺＯＺＯマリン）ロッテのドラフト２位・毛利海大投手（２２）＝明大＝が先発し、４回２／３、６５球を投げて４安打２四球３奪三振、４失点（自責３）で降板した。開幕投手を務めた３月２７日の西武戦（ＺＯＺＯ）以来となる２勝目はならなかった。味方打線に１点の先制点をもらった直後の３回２死から渡部への四球、二盗で２死二塁のピンチ。ここでシーモアに中越え適時二塁打を許