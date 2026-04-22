フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルの坂本花織（シスメックス）は、恩師の背中を追いかけていく。今季限りで引退する坂本は、３月の世界選手権で金メダルを獲得。最高の形で氷上に別れを告げた。２２日には日本スケート連盟の優秀選手表彰祝賀会に出席し「（銀メダルだったミラノ五輪の個人戦は）一番自分がしたくなかった悔しい経験をして、それがあったからこそ、世界選手権を走り抜けられて良かった。最後の最後