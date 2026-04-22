◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（２２日・マツダスタジアム）広島の小園海斗内野手が途中交代した。３回の第２打席で右手付近に死球を受けた。いったんベンチに下がった後、プレーを続けていたが、５回の守備から退いた。３月のＷＢＣにもチームから唯一出場した看板選手。試合前まで打率１割４分３厘と苦しんでいたが、この日は初回２死の第１打席で中前打を放っていた。