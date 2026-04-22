◆男子プロゴルフツアー前沢杯プロアマ戦（２２日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）ツアー通算５勝で昨季賞金ランキング３位の蟬川泰果（アース製薬）はプロアマ戦後に取材に応じ「すごくいい準備ができた。４日間が楽しみ」。表情明るく、自身の今季国内初戦を迎える。オフにメンタルコーチをつけ、心技体を磨いてきた。ナショナルチーム時代にトレーニングを受けていた菅生貴之さんと、再タッグを