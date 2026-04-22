【モデルプレス＝2026/04/22】元タレントの木下優樹菜が4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】芸人の30代元妻「アイデア参考になる」“大好評”手作り弁当◆木下優樹菜、大好評の手作り弁当を紹介木下は「fish fri」「朝一本ずつ食べさせたら おいしくて 大好評」とつづり、弁当の写真を公開。フィッシュフライやきゅうりとハムのサンドイッチが詰められたボリューミ