【モデルプレス＝2026/04/22】モデルの近藤千尋が4月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。日々の料理を披露し、反響を呼んでいる。【写真】36歳3児の母モデル「炊飯器肉じゃがやってみたい」夜収録の日の仕込み◆近藤千尋、弁当＆夕飯の仕込み披露近藤は日常の料理作りをストーリーズで紹介。「今日も行ってらっしゃい」とコメントを添え、弁当の写真を投稿。卵、ウインナー、揚げ物、キューブチーズ、ブロッコリーと昆布の