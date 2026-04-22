鹿児島県阿久根市の飲食店で、旬のウニなどを味わえるイベントが今月30日まで開かれています。 ウニがたっぷりのった「うに丼」定食に、ウニとタカエビがのった「うにタカエビ丼」。 今年20回目となった「うにと阿久根の旬まつり」。阿久根市脇本の「ドライブイン潮騒」では、阿久根近海でとれた今が旬のムラサキウニやタカエビの定食などを提供しています。 （記者）「口に入れた瞬間、濃厚でクリーミーな甘味