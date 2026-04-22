文部科学省やJAXAなどは、去年打ち上げに失敗したH3ロケットの原因究明の中間報告案をまとめました。打ち上げ再開は、早ければ6月10日を予定しています。 H3の去年12月の打ち上げは、予定の軌道に衛星を投入できず、失敗しました。 報告案によりますと、失敗の主な要因として、まず「衛星を載せる台座の接着部分に製造段階で剥離が生じ」ていて、打ち上げ後、「衛星のカバーを切り離した衝撃で剥離が大きくなり」、「台